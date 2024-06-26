اليوم.. «النواب» يناقش وقف الدفن في المدافن الضيقة داخل المحافظات

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب 4 اجتماعات اليوم الأربعاء، لبحث عدد من الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء المجلس وتم إحالتها للجنة.

وتناقش اللجنة الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب أحمد العوضي، بشأن تطوير مستشفى السنبلاوين العام - محافظة الدقهلية، توطوير مستشفى مركز تمي الأمديد - محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن استغلال جزء من الوحدة الصحية بقرية ميت يعيش - مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية، في إنشاء مدرسة تمريض، إضافة إلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب أشرف الشبراوي، بشأن إحلال وتجديد مبنى الوحدة الصحية بقرية ديرب الخضر- مركز بنى عبيد- محافظة الدقهلية.

والاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن عودة بنك الدم الإقليمي إلى مكانه السابق أمام مستشفى النساء والتوليد بجوار مستشفى مطروح العام- محافظة مطروح؛ والاقتراحان برغبة المقدمان من النائبة إيناس إبراهيم عبد الحليم، بشأن إنشاء هيئة عليا للإشراف على جمع التبرعات للمستشفيات، ووضع ضوابط للجوء الأطباء إلى عمليات الولادة القيصرية.

كما تبحث اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن وقف الدفن في المدافن الضيقة داخل المحافظات والسماح بإقامتها خارج الكتلة السكنية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد الخضر جوهر، بشأن عمل شبكة اتصالات (FTTH) بقرية بساط - مركز طلخا- محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين خيرالله، مد خطوط الفيبر لخدمات الإنترنت لعزبة أحمد حمودة بقرية المسعودى- مركز أبو تيج- محافظة أسيوط.

إلى جانب الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، توصيل التليفونات والنت لمنطقة سكة السنط وأرض العمار ومساكن العمار بقرية ميت الخولى عبد الله، وتوفير 3 كبائن msan- مركز الزرقا- محافظة دمياط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن استكمال بناء مكتب بريد جديدة المنزلة- مركز المنزلة- محافظة الدقهلية؛ والاقتراحان برغبة المقدمان من النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الجزيرة بمركز طما- محافظة سوهاج، وبشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الشيخ عمار- مركز طما- محافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية برخيل بنجع العوارية- مركز البلينا- محافظة سوهاج.

كما تنظر اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد العقاطى، بشأن إنشاء مكتب بريد في حي المعلمين الكائن بجوار المحكمة بمدينة الخارجة- محافظة الوادي الجديد، والاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن البدء في مشروع الصرف الصحي بقرية ميت تمامة- مركز ميت النصر- محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن تنقيب جزء من تل كفر المقدام- مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تسجيل قطع الأراضي بحوض الملك والطحان بمدينة أسيوط بالشهر العقاري عن طريق التسجيل الشخصي وليس التسجيل العيني، ورفع كفاءة الطريق الزراعي من قرية علوان حتى قرية بنى حسين- مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

كما من المقرر أن تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء كوبرى طلمبات (8) مركز سيدى سالم- محافظة كفر الشيخ، والتابع لوزارة الموارد المائية والري، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السعيد عوض، بشأن تغطية مصرف الإصلاح بقرية قرقيرة- مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية، أو إعادة اصلاح التغطية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن توسعة الطريق الزراعي الشرقي الذي يقع بين ترعتي الأحايوة ونجع حمادي الشرقية، في المسافة التي تبدأ من قرية الأحايوة مركز أخميم جنوبًا وحتى قرية الجلاوية شمالًا- مركز ساقلتة- محافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة زينب السلايمى، بشأن إنشاء كوبرى مشاة على ترعة الرمادي بقرية الدقيرة- مركز إسنا- محافظة الأقصر.

إضافة إلى الاقتراح برغبة المقدم من النائبة غادة الضبع، بشأن تسوية وتمهيد ورصف الطريق بين ترعة جنابية ترعة زايد غربًا، والترعة شرقًا- مركز المراغة- محافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة أميرة يسرى الديب، بشأن تغطية بحر العرين المار بمنتصف عزبة أبو عبد الله الواقعة بنطاق مركز ومدينة ههيا- محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيمان خضر، بشأن إحلال وتجديد الكوبري الرابط بين عزبة عثمان، والأنعام، طريق كفر الأشراف- مركز الزقازيق- محافظة الشرقية التابع لوزارة الموارد المائية والري، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فوزي الرفاعي، بشأن استكمال تغطية مصرف أبو حجاج - مدينة بيلا - محافظة كفر الشيخ، والاقتراحان برغبة المقدمان من النائبة منى عمر، بشأن قيام صندوق التنمية الحضارية بتطوير منطقة توشكي غرب محافظة الإسكندرية، وإنشاء كوبري مشاة علوي عند مدخل أبو تلاث الرئيسي- محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة رحاب الغول، بشأن إنشاء نفق مشاة أسفل محطة السكة الحديد بمدينة نجع حمادي – محافظة قنا.