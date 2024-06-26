يورو 2024| منتخب إنجلترا يتعادل مع سلوفينيا ويتأهل لثمن النهائي

تعادل منتخب إنجلترا مع سلوفينيا سلبيًا، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب راين إنرجي في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

استحوذ منتخب إنجلترا على الكرة في أغلب أوقات الشوط الأول، وسجل هدفًا عن طريق بوكايو ساكا ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

ورغم سيطرة المنتخب الإنجليزي على مجريات اللعب، لم يهدر فرصًا محققة أمام مرمى منتخب سلوفينيا.

وفي الشوط الثاني، انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، مع وجود فاعلية هجومية من منتخب الأسود الثلاثة على استحياء، لينتهي اللقاء بلا أهداف.

يورو 2024

وبهذا التعادل، تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2024، على صدارة المجموعة الثالثة.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 5 نقاط على صدارة المجموعة الثالثة من مجموعات يورو 2024، بينما جاء منتخب سلوفينيا ثالثًا وفي رصيده 3 نقاط، بالتساوي مع الدنمارك.