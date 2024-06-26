اليوم.. «رياضة النواب» تبحث إعادة تطوير بعض مراكز الشباب بالشرقية

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن تنفيذ حمام السباحة بمركز شباب ميت الخولي عبد الله مركز الزرقا بمحافظة دمياط.

كما من من المقرر أن تقر الموافقة النهائية على تقرير الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الشباب والرياضة إلى محافظة البحر الأحمر لتفقد المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير 2024.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن صيانة ملاعب الكرة النجيل الصناعي بمراكز الشباب وعمل سور بمركز شباب بني أيوب وساحة أبو حماد وسطح محلات السنجارة بمحافظة الشرقية، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف لنقل ملكية أرض تابعة لوزارة الأوقاف إلى مركز شباب الخيس مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الله لاشين، بشأن إعادة تطوير بعض مراكز الشباب بمحافظة الشرقية.