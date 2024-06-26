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الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لاكتمال عطاؤهم.. قضايا الدولة تكرم المستشارين الذين بلغوا السبعين عاما

جانب من المراسم
جانب من المراسم
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انعقد أمس الثلاثاء، بنادي مستشاري قضايا الدولة النهري، بأبو الفدا ـ بالزمالك، حفل "يوم الوفاء" لتكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغهم سن السبعين عامًا، وعلى رأسهم  المستشار الجليل/ مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة الذي سيبلغ هذه السن في 15 من شهر أغسطس القادم  2024، وعدد 17 نائبًا لرئيس الهيئة، 
وهم المستشارين:
المستشار / احمد حسين عرفه على

المستشار / جمال عبد الرازق ابراهيم بخيت

المستشار / مصطفى عراقى مصطفى ابو العنين

المستشار / جمعه ابراهيم محمد حموده

المستشار / فاطمه عوض مرسى العايدى

المستشار / محمد ابو المواهب محمد ابو الحسن

المستشار /محمد علوى على علوى الجزار

المستشار / سيد زكى نبوى سكر

المستشار / عادل الوردانى السيد البسيونى

المستشار /جمال الدين مصطفى ياسين خلف الله

المستشار /عبد الله البربرى على محمود

المستشار / هناء السيد السيد الخشن

المستشار /محمود احمد احمد احمد موسى

المستشار /وفيق عبد الراضى حسن احمد

المستشار /نشوى احمد ابراهيم

المستشار /توفيق عبد الحميد السيد عبد الوهاب

المستشار /محمد عصام حسن سليمان

كما كرم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة أسماء عدد 13 من  المستشارين الذين وافتهم المنية منذ عام 2023 حتى الآن، وهم المستشارين:
1
المستشار /
محمد محمد عبد الجواد بخارينى نائب رئيس
2
المستشار /
عبد النبى صلاح محمد محمد مطر نائب رئيس
3
المستشار /
محمد مصطفى عبد العزيز اسماعيل نائب رئيس
4
المستشار /
احمد ابراهيم على شاور نائب رئيس
5
المستشار /
احمد صلاح احمد محمد نائب رئيس
6
المستشار /
سلامه امبابى احمد محمد دياب نائب رئيس
7
المستشار /
د. عصام احمد عطيه البهجى نائب رئيس
8
المستشار /
سعد سيد احمد سيد احمد نشوان نائب رئيس
9
المستشار /
سمير شبل محمد حجازى نائب رئيس
10
المستشار /
صلاح الدين عبد العزيز على نائب رئيس
11
المستشار /
سامح جمال عبده مراد مستشار
12
المستشار /
اسلام شعبان سليمان جاد مستشار م ب
13
الأستاذة/
هدى عبد الرحمن عبد الكريم حسانين مندوب.

بدأ الحفل بتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم

ثم ألقى المستشار رئيس الهيئة كلمة في بدايه الحفل استهلّها بطلب من الحضور الوقوف دقيقة حدادا على أرواح من وافتهم المنية من المستشارين منذ عام ٢٠٢٣ حتى الآن، ثم شكر الحضور على هذا التكريم وتقدير جهود شيوخ الهيئة القضائية الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن المعاش.

الجدير بالذكر أنه تم تسليم المستشارين المكرمين شهادة تقدير ودرع الهيئة تقديرًا لما قدموه من خدمات جليلة في خدمة الوطن والدفاع عن مقدراته والمال العام.

حضر الحفل  نواب رئيس الهيئة:
أعضاء المجلس الأعلى الموقر.
والمستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة.
والمستشار عبد العال جرنة رئيس التفتيش الفني.
والمستشار محمد حسن الأمين العام.
والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.
و المستشارون الأمناء العامون المساعدون:
المستشار دكتور فوزي شادي، والمستشار دكتور محمود عرفات، والمستشار وليد عناني، ولفيف من مستشاري الهيئة وأسر السادة المستشارين المنتقلين إلى رحمة الله تعالى.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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المستشار محمد مصطفى المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني هيئة قضايا الدولة نادي مستشاري