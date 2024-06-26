تعرف على جدول أعمال محلية «البرلمان» اليوم

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعها لمناقشة عدد من الموضوعات على جدول أعمالها.

وتناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن متابعة الجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال البنية الأساسية مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، الري، الطرق الكباري (بمناطق) امتداد الشيخ زايد – الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر (والإجراءات التي اتخذتها الوزارات المختصة بنهو أعمال المرافق في هذا الشأن وفقًا للتعهدات التي تقدموا بها أثناء مناقشة هذا الموضوع بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2024، حيث تعهد المهندس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ الطريق الرئيسي لمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر في اتجاه واحد في موعد غايته 30/6/2024، وتنفيذ الاتجاهين في موعد غايته 30/12/2024، ونهو تنفيذ جميع أعمال المرافق في موعد غايته 30/6/2025، إلا أنه الأمر الذي لم يكتمل حتى الآن، مع ضرورة الإفادة بالجدول الزمني المعدل بنهو تلك الأعمال والأسباب التي أدت إلى عدم القدرة على انتهاء الأعمال.

كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أسماء سعد الجمال، بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 300م2 تتبع الوحدة المحلية لقرية الأقواز مركز الصف – محافظة الجيزة، وذلك بهدف إنشاء مبنى تكميلي بمدرسة الأقواز الابتدائية، علمًا بأن المدرسة ذات كثافة طلابية عالية، حيث يوجد بها أكثر من 2600 طالب.