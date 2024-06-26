16 طلب إحاطة أمام «إسكان النواب» اليوم

تعقد لجنة الاسكان والتعمير بمجلس النواب 3 اجتماعات، اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث تناقش الطلبات المقدمة من حسن طارق عمـار، بشأن، الآتي:

• تأخر شركة المصريين بتسليم العمارات بمشروع الكراسة الزرقاء-بور سعيد 2016.

• المشاكل العديدة التي تواجه الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي 2013.

• المشاكل العديدة التي تواجه الحاجزين بالإعلان الثامن (الإسكان الاجتماعي) الكراسة الزرقاء- بور سعيد 2016.

• تأخر تسليم الوحدات للمستحقين بمشروع الإسكان الاجتماعي بور سعيد 2013، وتحميلهم أعباء إضافية منذ عام 2019.

• عدم تعديل البيانات على خط الرابط بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك الإسكان والتعمير للمستحقين بمشروع الإسكان الاجتماعي- بور سعيد 2013.

كما تناقش الطلبات المقدمة من محمود نجيب مشعل، بشأن:

• عدم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بقرية الغوابين- مركز فارسكور- محافظة دمياط.

• ضرورة عمل مواسير كمخرج لمحطة الصرف الصحي، بقرية ميت الخولي عبد الله- مركز الزرقا- محافظة دمياط

• ضعف مياه الشرب بقرية ميت الخولي عبد الله – مركز الزرقا-محافظة دمياط

• عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بعزبة الخضيري بمدينة الروضة، وكذلك عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية سيف الدين- مركز فارسكور- محافظة دمياط.

• توقف استكمال أعمال الصرف الصحي بقرية سيف الدين- مركز الزرقا- محافظة دمياط.

بالإضافة إلى الطلب المقدم من النائبة إيفلين متى بطـرس، بشأن عدم تطوير منطقة الجربى المطلة على فرع النيل – رأس البر محافظة دمياط، والنائب علي أحمد العساس، بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية سيف الدين- مركز الزرقا- محافظة دمياط، والنائبة رحاب محمد موسى، بشأن عدم إعلان نتيجة التسكين لمن انطبق عليهم الشروط للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة عزبة البرج- محافظة دمياط (سكن لكل المصريين 3) منذ عام 2022.

كما تبحث اللجنة الطلبات المقدمة من النائب محمد السيد طلبة، بشأن:

• تضرر العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري من قرارات الإدارة العامة لمحطات جنوب سيناء، بشأن عدم السكن الإداري بقرية الأبطال- مركز القنطرة شرق- محافظة الإسماعيلية.

• عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بمنطقتي العبايدة والسوتى – مدينة القنطرة غرب- محافظة الإسماعيلية.

والطلب المقدم من النائب إيهـاب رمـزي، بشأن عدم توصيل الصرف الصحي لأهالي منطقة الدريسة بالقصاصين الجديدة- محافظة الإسماعيلية.