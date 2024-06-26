اليوم.. «اتصالات البرلمان» تناقش طلبات النواب لإنشاء مكاتب بريد بقرى المحافظات

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، 4 اجتماعات اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة على جدول أعمالها.

فتناقش اللجنة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائب طلبة النحال، بشأن تجهيز وتشغيل مكتب بريد أبوبكر الصديق بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وموضوع طلب الإحاطة المقدمين من النائب أحمد العرجاوي، بشأن إنشاء مكتب بريد بمحلة كيل بكوم القناطر، وبعض مكاتب البريد بمحافظة البحيرة.

كما تبحث موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية البلاصي بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، ومناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائب هاني مصطفى خضر، بشأن عدم البدء في إنشاء مكتب بريد بقرية شبرا باص بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية ميت تمامة بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، وموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب سعود عبدالرحمن، بشأن التأخر في إنجاز مكتب بريد مدينة العدوة بمحافظة المنيا، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن عدم استكمال مبنى البريد بقرية الكرنك بمركز أبو تشت بمحافظة قنا.