فيستون ماييلي يتسلم جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والمقاولون

تسلم النجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، جائزة رجل مباراة بيراميدز أمام المقاولون العرب، في استاد الدفاع الجوي، بعدما تعذر حصوله عليها عقب اللقاء.

وحضر مراقب المباراة إلى استاد الدفاع الجوي، وسلم الجائزة لماييلي قبل انطلاق تدريب بيراميدز الأول استعدادا للقاء سموحة المقبل في الدوري.

وسجل ماييلي هدفين من ثلاثية بيراميدز في المقاولون العرب، ورفع رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا.

وكان فيستون ماييلي لاعب بيراميدز حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والمقاولون العرب وبعد نهاية اللقاء توجه لاستلام الجائزة لم يجدها.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة ان سبب غياب جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والمقاولون تعذر وصول مندوب الرابطة الي ملعب الدفاع الجوي.