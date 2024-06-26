بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص بحادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

أصيب، منذ قليل، 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين، أمام قرية الإيمان التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى كوم حمادة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بنطاق مركز بدر، وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بطريق المحولات بقرية الإيمان، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى المركزي بكوم حمادة لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين بحادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

والمصابين هم كل من: "م.ص، 35 عامًا، ا.ش، 25 عامًا، ش.ح، 13 عامًا، ن.م، 5 سنوات، ا.م، 5 سنوات، ن.ع، 15 عامًا، ص.ع، 3 سنوات، م.ع، 15 عامًا،ع.ص، 30 عامًا، هـ.ع، 14 عامًا"، وجميعهم مقيمين بمركز بدر، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

طوارئ بمستشفى كوم حمادة المركزي

ومن جانبه أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن حالات المصابين بحادث طريق المحولات بمركز بدر مستقرة، حيث تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم فور وصولهم للمستشفى.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إنه تم الدفع بسيارات الإسعاف فور البلاغ بالحادث وإعلان حالة الطوارئ بمستشفى كوم حمادة المركزي، التي نُقل إليها المصابون بالحادث.