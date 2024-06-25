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الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين في أداء مؤشرات أسواق المال العربية بختام تعاملات اليوم

بورصة السعودية
بورصة السعودية
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شهدت مؤشرات البورصات العربية تباينًا في أدائها مع ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفعت بورصتا السعودية وقطر، بينما شهدت بورصات سلطنة عمان والكويت والأردن والإمارات تراجعًا.

ارتفاع مؤشر البورصة السعودية

في السعودية، سجل مؤشر البورصة الرئيسي (تاسي) ارتفاعًا بمقدار 33.73 نقطة، ما يعادل نسبة 0.3%، ليغلق عند مستوى 11731 نقطة. بلغ إجمالي قيمة التداولات في السوق حوالي 7 مليارات ريال.

مكاسب في بورصة قطر

أما في قطر، فقد ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 0.57%، أي ما يعادل 55.22 نقطة، ليصل إلى مستوى 9827.42 نقطة. تم تداول 148،868،204 أسهم بقيمة إجمالية بلغت 427،340،214.37 ريال، من خلال تنفيذ 16،437 صفقة عبر جميع القطاعات.

تراجع في بعض الأسواق الأخرى

في المقابل، تراجعت مؤشرات البورصات في سلطنة عمان والكويت والأردن والإمارات. جاءت هذه التراجعات بعد أداء متفاوت في هذه الأسواق، حيث لم يتمكن المستثمرون من الحفاظ على الاتجاه الصعودي الذي شهدته الأسواق الأخرى.

البورصات العربية السعودية قطر الامارات