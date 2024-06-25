«المصريين الأحرار» بالإسكندرية يضع خطة عمل لخدمة المحافظة والأهالي

عقد حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية اليوم اجتماعًا لمناقشة خطة العمل في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار توجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل، أمين عام الحزب، وبحضور منى كيرلس، أمين التنظيم بالإسكندرية، وعدد من أعضاء الحزب.

وخلال الاجتماع، تم طرح العديد من الأفكار والمبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع السكندري وتعزيز دور الحزب على الساحة السياسية.

وتوصل الاجتماع إلى العمل علي تشكيل أمانات فرعية للحزب بالإسكندرية بالاحياء وذلك بهدف توسيع نطاق عمل الحزب والتواصل بشكل مباشر مع المواطنين.

وتطرق النقاش خلال الاجتماع إلى العمل علي التعاون مع المجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة ودعمها، وذلك من خلال تقديم المساعدة القانونية للنساء غير القادرات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل لهن، ودعم مشاريعهن الصغيرة.

كما يتأهب الحزب للعمل لتنظيم حملات للتبرع بالدم وذلك لتوفير احتياجات المرضى في المستشفيات،

تقديم الخدمات للجمعيات الأهلية لتعزيز دورها في في مجال خدمة المجتمع، وذلك لتسهيل عملها وإنجاز مهامها.



وتطرق النقاش إلي العمل على

تنظيم فعاليات ثقافية وتوعوية منها ندوات ومحاضرات حول قضايا المرأة والشباب، بالإضافة إلى حملات توعية لمواجهة مخاطر تسونامي.

كما شدد الاجتماع على تعزيز

التواصل مع المسؤولين لحل مشاكل المواطنين في مختلف المجالات، مثل الصحة والتعليم والعلاج على نفقة الدولة، وذلك بهدف حل مشاكل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.



و شددت مني كيرلس عضو الهيئة العليا وأمين تنظيم الحزب بالإسكندرية ، على أهمية العمل الجاد والتواصل المستمر مع المواطنين لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية، مؤكدًة على ثقتها في قدرت أعضاء الأمانة على تنفيذ خطة العمل وتحقيق أهداف الحزب.

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