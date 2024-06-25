يورو 2024.. شوط أول سلبي بين الدنمارك وصربيا

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة منتخب الدنمارك ضد صربيا، التي تقام حاليًا على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

انتهى الشوط الأول من مباراة الدنمارك وصربيا بلا أهداف، بعدما فشلت محاولات لاعبي المنتخبين في هز الشباك، رغم الاستحواذ المتبادل بينهما على الكرة ومجريات اللعب.

يورو 2024

يتذيل منتخب صربيا ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات يورو 2024 برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل منتخب الدنمارك وصافة الترتيب بنقطتين.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وبدأ منتخب الدنمارك مباراة صربيا، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: أندرسن - فيسترجارد - أندرياس كريستنسن

خط الوسط: باه - هيولماند - هويبيرج - ماهلي - إريكسن

وفي الهجوم: راسموس هويلوند - ويند.