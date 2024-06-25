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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا ميخائيل يصلي التسبحة الشهرية بإيبارشية حلوان

الأنبا ميخائيل
الأنبا ميخائيل
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صلى  الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة للاقباط الأرثوذكس ، تسبحة نصف الليل،  في كاتدرائية السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وذلك ضمن اللقاء الشهري لنيافته بشعب الإيبارشية.

شاركه عدد كبير من الآباء الكهنة والمرتلين، وسط حضور شعبي كثيف، ومكرسات دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة التابع للإيبارشية.

كما ألقى نيافته كلمة من خلال التأمل في الآية "لكِنَّكُمْ سَتَنَالُونَ قُوَّةً مَتَى حَلَّ الرُّوحُ الْقُدُسُ عَلَيْكُمْ، وَتَكُونُونَ لِي شُهُودًا فِي أُورُشَلِيمَ وَفِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ وَالسَّامِرَةِ وَإِلَى أَقْصَى الأَرْضِ" (أع ١: ٨).

 

 

 

 

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