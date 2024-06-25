مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق نمو اقتصادي متبادل

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج، اليوم الثلاثاء، إلى تبني عقلية منفتحة وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق نمو اقتصادي متبادل المنفعة.

جاء هذا خلال لقائه بالرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب، في مدينة داليان بمقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأكد لي تشيانج على أهمية البحث عن محركات جديدة للنمو في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي، مشيرًا إلى أن الصناعات المستقبلية ستكون العنصر الرئيسي في تعزيز الاقتصاد العالمي. وذكر أن التقدم التكنولوجي في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة الخضراء، سيعزز الابتكارات ويفتح مسارات جديدة لأنماط أعمال تنمو بسرعة.

وأوضح تشيانج أن هذه الصناعات المستقبلية، بفضل اختراقاتها التكنولوجية، ستلعب دورًا حيويًا في تشكيل الاقتصاد العالمي، مشجعًا الدول على التعاون لاستكشاف إمكانيات جديدة وتحقيق تطورات اقتصادية مستدامة.

النمو الاقتصادي. خلال لقاءه مع الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب، في داليان بمقاطعة لياونينج الصينية، شدد تشيانج على أهمية استكشاف محركات جديدة للنمو في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي.

وأبرز أن الصناعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والطاقة الخضراء، ستكون أساسًا لتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف تشيانج أن مبادرة "الذكاء الاصطناعي بلس"، التي أطلقتها الصين، تسعى إلى دعم التنمية الاقتصادية بوسائل متطورة، مشيرًا إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يعزى جزئيًا إلى الانعزالية والحواجز التي فرضتها بعض الدول، مما يعكس أهمية الترابط الاقتصادي العالمي.

من جهته، أكد كلاوس شواب أن الوضع الدولي الراهن يستدعي تعزيز التعاون الدولي أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى التزام المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع الصين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام واستجابة مشتركة للتحديات العالمية.

