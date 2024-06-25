ترامب يتقدم على بايدن في الاستطلاعات.. والأخير يحاول اللحاق بمنافسه

يتقدم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بفارق 3 نقاط على الرئيس الحالي، جو بايدن في ولاية نيفادا، وفقًا لاستطلاع جديد نشرته رابطة المتقاعدين الأمريكية يوم الثلاثاء .

وأظهر الاستطلاع أن 48% من ناخبي ولاية سيلفر ستيت يؤيدون ترامب، بينما يؤيد 45% بايدن، ومن بين الناخبين الأكبر سنا، يتمتع ترامب بفارق كبير قدره 12 نقطة على الرئيس.

والنتيجة هي تحسن بالنسبة لبايدن، حيث وجدت استطلاعات الرأي أنه يتخلف عن ترامب بأرقام مضاعفة في الولاية في وقت سابق من هذا العام.

ومع ضم المرشح المستقل روبرت إف كينيدي جونيور ، يمتد تقدم ترامب إلى 7 نقاط، ولم يتأهل كينيدي بعد للاقتراع في نيفادا، لكنه تعهد بإجراء الاقتراع في جميع الولايات الخمسين بينما يقود محاولته البعيدة المدى، والتي تهدد بزعزعة التوازن في الانتخابات.

ومن المتوقع أن تكون ولاية نيفادا واحدة من أهم الولايات في الانتخابات الرئاسية، حيث أن أصواتها الانتخابية الثلاثة متاحة للاستيلاء عليها في واحدة من الولايات القليلة المتأرجحة الحقيقية، وفاز بايدن بالولاية بنسبة 2.7 بالمائة فقط في عام 2020.

وتشهد الولاية أيضًا سباقًا متقاربًا على مجلس الشيوخ هذا العام، حيث يتنافس السيناتور جاكي روزن (ديمقراطي) على فترة ولاية أخرى.

وجد استطلاع رابطة المتقاعدين الأمريكية أن روزين يتقدم بخمس نقاط على مرشح الحزب الجمهوري سام براون بين جميع الناخبين، على الرغم من تقدم براون بخمس نقاط بين الناخبين الأكبر سنا.

وتوقع خبير استطلاعات الرأي جيف ليزت أن يلعب الناخبون المنقسمون – أولئك الذين يدعمون كلاً من ترامب وروزن، أو بايدن وبراون – دورًا رئيسيًا.

وقال ليزت لـ AARP: "عندما تنظر إلى الناخبين الأكبر سناً، فإن 43% منهم جمهوريون و35% ديمقراطيون، لكن 23% يتقاسمون بطاقاتهم". "هذا مؤشر على أن عدد الناخبين الذين يمكن الاستيلاء عليهم الآن أكبر مما كان عليه في الانتخابات الأخيرة."

شمل استطلاع رابطة المتقاعدين الأمريكية حوالي 1400 ناخب محتمل في الفترة من 12 إلى 18 يونيو.