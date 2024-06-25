يورو 2024.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين إنجلترا وسلوفينيا

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة منتخب إنجلترا ضد سلوفينيا، المقامة حاليًا على ملعب راين إنرجي في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

استحوذ منتخب إنجلترا على الكرة في أغلب أوقات الشوط الأول، وسجل هدفًا عن طريق بوكايو ساكا ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

ورغم سيطرة المنتخب الإنجليزي على مجريات اللعب، لم يهدر فرصًا محققة أمام مرمى منتخب سلوفينيا، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

يتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات يورو 2024 برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب سلوفينيا المركز الثالث برصيد نقطتين فقط.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.