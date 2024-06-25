اعتماد نتيجة الدفعة الأولى للبرامج المميزة لـ"تجارة قناة السويس"

اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس نتيجة الدفعة الأولى من خريجي البرامج المميزة بجامعة قناة السويس، مقدماً التهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، مُطالباً الخريجين بمواصلة الدراسات العليا والحصول على الدورات التدريبية اللازمة لصقل مهاراتهم ومساعدتهم على سرعة الاندماج في أسواق العمل.

ومن جانبه - أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب النسبة العامة للنجاح بكل برنامج، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح ببرنامج نظم المعلومات الأعمال BIS 86.13% ، وببرنامج FMI الأسواق والمنشآت المالية 89.3% ، وببرنامج CH شعبة اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة 76.4%.

فيما أشارت الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة إلى أن عدد الطلاب الناجحين ببرنامج ال BIS بلغ 82 طالب وطالبة ، بينما بلغ عددهم ببرنامج ال FMI بلغ 50 طالب وطالبة فيما بلغ عدد الطلاب الناجحين ببرنامج الشعبة اللغة بنظام الساعات المعتمدة 42 طالب وطالبة.

من جانبها - أوضحت الدكتورة رشا الفقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن عدد الطلاب الحاصلين على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف بلغ 17 طالبا وطالبة ببرنامج ال BIS ،و 14 ببرنامج ال FMI ، و24 ببرنامج ال CH.

ومن جانبه - أفاد الدكتور محمد أبو العلا منسق عام البرامج الجديدة بكلية التجارة أن عدد الطلاب الحاصلين علي تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف بلغ 43 طالب وطالبة ببرنامج ال BIS، و 14 طالب وطالبة ببرنامج ال FMI، و 8 طلاب ببرنامج ال CH فيما حصل طالب واحد على تقدير عام ممتاز ببرنامج ال FMI.

أما الطلاب الحاصلين على تقدير عام جيد جداً - فأشار الدكتور محمد أبو العلا إلى أن عددهم 10 طلاب ببرنامج ال BIS ، و 18 طالبا وطالبة ببرنامج ال FMI ، و 10 طلاب ببرنامج ال CH، أما عن احصائية الطلاب الحاصلين على تقدير عام جيد فأوضح منسق عام البرامج المميزة أن عددهم 12 ببرنامج ال BIS و 3 ببرنامج ال FMI.