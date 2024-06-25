كمال ماضي: نتنياهو يواصل أكاذيبه للتغطية على جرائمه في غزة

قال الإعلامي كمال ماضي، إن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي إن جيشه هو أكثر الجيوش أخلاقًا في عالمنا، ليدهشك بوصف كاذب يغيب العقول التي تابعت استشهاد 37 ألفًا في فلسطين منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف ماضي، خلال تقديمه برنامج «ملف اليوم»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»: «كيف له أن يعمي الأعين التي أبصرت فتكًا بـ15 ألف طفل قتلوا بدم بارد، ناهيك عن تدمير بنية تحتية تحول معها المكان إلى بيئة طاردة للسكنى تستحيل معها الحياة، ثم يتمادون في بغيهم ويهددون لبنان بذات المصير».

وواصل: «يتوعدون بتحويل لبنان لغزة أخرى، وينفخون في سور الحرب في منطقة هي في أمس الحاجة إلى بعض الهدوء فقط لالتقاط الأنفاس، إذا كان كل ما سبق يترادف في معجمكم أنه من الأخلاق، فتبًا له من قاموس وسحقًا له من معجمٍ تحرفون به الكلم عن مواضعه، ومن ثم تصدقوه وتروجوه».