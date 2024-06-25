إلى محرم فؤاد في ذكرى ميلاده.. مسا التماسي يا قمر

والنبى لنكيد العزال ونقول اللي ما عمره انقال ومسا التماسى يا قمر وسلامات يا حبايب يا حبايب سلامات ورمش عينه اللى جرحنى رمش عينه ويا وحشنى رد عليا وتعب القلوب يا هل الله واوعى تكون بتحب يا قلبي كلها اغانى وكلمات نرددها جميعا محفورة فى وجدان ومستمعين ومحبين محرم فؤاد الذى نحتفل اليوم بذكرى ميلاده حيث ولد في ٥ يونيو ١٩٣٤ والغريب أن شهر ميلاده هو شهر وفاته حيث رحل عن عالمنا ٢٧ يونيو ٢٠٠٢ وترصد البوابة أبرز المحطات فى حياته

ولد محرم حسين أحمد الشهير بـ محرم فؤاد في حى بولاق وهو من أصل صعيد

بدأ حياته مغنيا فى الموالد والأفراح، التحق بمعهد الموسيقى العربية لتعلم الغناء والعزف على العود

انطلق محرم فؤاد غنائيا بعدما التحق بركن الهواة بالإذاعة وخرجت منه موهبته لاول مرة الى النور خاصة بعد مقابلة جمعته بالملحن عبدالعظيم محمد والذي أكد لمحرم أن صوته جميل، وأقنعه بخوض تجربة الغناء، وقدم له لحن أغنية “ أسمر حليوة زين ” التى غناها محرم فى الإذاعة.

محرم فؤاد كان محظوظا وموهوبا وعشقه للموسيقى والغناء منحه فرصة لن تتكرر حيث غنى وعمره ٧ سنوات أمام الملك فاروق مع فريق مدرسته أغنية يقول مطلعها (مليك البلاد وعماد الوطن) وأعجب به الملك وحياة.



كان لمحرم فؤاد موعد مع النجومية والشهرة عندما قدمه لأول مرة المخرج هنرى بركات فى السينما مع سعاد حسنى من خلال فيلم "حسن ونعيمة" وكان محرم دائما يقول: إن هذا الفيلم وشه حلو عليه وعلى سعاد لأنه فتح لهما الطريق للنجومية حيث غنى فيه أغنيتين هما سبب شهرته (الحلوة داير شباكها) , (رمش عينه اللي جرحني رمش عينه)،

بلغ رصيد محرم السينمائي 13 فيلماً أولها «حسن ونعيمة» مع سعاد حسني ومحمود السباعي في العام 1959م وفي العام 1961 قدّم فيلم «نصف عذراء» مع زبيدة ثروت ومحسن سرحان وفي العام 1960م فيلم «وداعا يا حب» مع مريم فخر الدين وآمال فريد وفيلم «لحن السعادة» مع إيمان وزكي رستم وفيلم «من غير ميعاد» مع نادية لطفي وسعاد حسني وفي العام 1962م فيلم «حكاية غرام» (لبنان) مع مها صبري وحسن المليجي و«سلاسل من حرير» مع مديحة يسري وزيزي البدراوي وفي العام 1963م «شباب طائش» مع سميرة أحمد ويوسف فخر الدين وفي العام 1964م فيلم «عتاب» (لبنان) مع سميرة توفيق وإبراهيم خان وفي العام 1965م «ولدت من جديد» (لبنان) مع نزهة يونس وفيلم «الصبا والجمال» (لبنان) مع صباح وحسن المليجي وفي العام 1971م «عشاق الحياة» مع نادية لطفي ويوسف وهبي ومحمود المليجي وفي العام 1975م «الملكة وأنا» مع جورجينا رزق ووحيد سيف وبعد هذا الفيلم لم يقدم أي أفلام سينمائية على الإطلاق.

قدّم محرم فؤاد للمسرح الغنائي مسرحيتين هما «دنيا البيانولا» و«القشاط»، وللإذاعة قدّم مسلسلين «حب ونغم» و«حياة كامل الخلعي»

بلغ رصيده الغنائي حوالي 900 أغنية منها 500 أغنية بين العاطفية والشعبية و 400 أغنية وطنية لمصر والعالم العربي منها 20 أغنية لفلسطين.

تزوج محرم فؤاد سبع زيجات وكانت الأولى من تحية كاريوكا، بينما كان هو رقم 11 في سجلها، وبعد انفصالهما تزوج من سيدة أجنبية لم يمكث معها كثيرًا، أما الثالثة فكانت اللبنانية ماجدة بيضون وأنجب منها ابنه طارق، ويقال أنه ارتبط سريًا بالفنانة ميرفت أمين أثناء زواجه الثالث وتسبب هذا في انفصاله عن والدة ابنه الوحيد، وزيجة من الممثلة اللبنانية حبيبة.

الزيجة الرابعة كانت من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، بطلة فيلمه الأخير «الملكة وأنا»؛ حيث تعرف عليها أثناء التصوير في لبنان عام 1975، وفي نهاية السبعينيات تزوج من الممثلة عايدة رياض ولكنه انفصل عنها وآخر زيجاته كانت المذيعة التليفزيونية منى هلال، والتي بقيت معه حتى وفاته متأثراً بأزمة قلبية في 27 يونيو عام 2002.