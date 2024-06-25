اقرأ غدا في "البوابة".. توجيهات رئاسية.. إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في أقرب وقت

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 25 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

توجيهات رئاسية.. إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في أقرب وقت

"داعش" بطموحات دولية.. هجمات التنظيم الإرهابى استهدفت روسيا وإيران وتركيا والسويد

حال خسارة حزبه.. ماكرون يحذر من خطر اندلاع "حرب أهلية" في فرنسا

مستوى كارثى للجوع.. "الأونروا": مليونا شخص يعيشون في الجحيم

مخططات جديدة تستهدف غزة.. نتنياهو: أسلوب جديد لجيش الاحتلال في القتال بالقطاع

مجرم حرب.. مظاهرات أمام الخارجية الأمريكية رفضا لزيارة وزير الدفاع الإسرائيلى

3مجموعات قتالية.. استنفار عام في صفوف حزب الله استعدادا للحرب