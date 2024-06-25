الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام أو التعليم الفني في الفيوم.. اعرف الدرجات

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة القبول بمدارس التعليم الثانوي العام، والتعليم الفني بالمحافظة، للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

حيث تم تحديد درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة بمجموع 230 درجة، ويتم فتح باب التقديم بالثانوي العام، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024 وحتي نهاية عمل يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2024.



فيما جاء تنسيق المدارس الفنية الفندقية بشكشوك بمجموع 210 درجة، ومدرسة الفيوم الفندقية بدمو بمجموع 220 درجة، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج صناعي وتجاري بمجموع 215 درجة، والفيوم الزراعية بمجموع 160 درجة.

وجاءت درجات تنسيق القبول بالمدارس الفنية الزراعية، كما يلي، 145 درجة لمدرسة الفيوم الزراعية، و143 درجة لمدرسة طامية الزراعية المشتركة، و140 درجة للقبول بمدرسة أبشواي الزراعية، و143 درجة لمدرسة الهواري الزراعية بسنورس.

كما جرى اعتماد درجات القبول بمدارس التعليم الفني الصناعي، في مدرسة الفيوم الصناعية الزخرفية بنين 165 درجة، ومدرسة الفيوم الصناعية الميكانيكية 160 درجة، ومدرسة الفنية بنات الجديدة 185 درجة، ومدرسة العبور الفنية بنات بدسيا 145 درجة، ومدرسة الفنية بنات بسنورس 173 درجة، ومدرسة هوارة الفنية الصناعية المتقدمة 170 درجة، والفنية بنات بالحادقة 195 درجة، والفنية بنات بالعدوة 145 درجة، ومدرسة ناصر الصناعية بنين 145 درجة، ومدرسة أبوكساة الصناعية بنين 170 درجة، ومدرسة الشهيد يحي البحيري الصناعية بالسنجا 150 درجة، والشهيد على أحمد راغب بالعجميين 140 درجة، ومدرسة أبوكساة الفنية بنات 170 درجة، والشهيد ماجد فرج الصناعية بنين 140 درجة، وطامية الصناعية بنات 150 درجة، والشهيد حسام جمال الصناعية بنين بإطسا 145 درجة، و6 أكتوبر الصناعية بنات بإطسا 145 درجة، ومدرسة زكي صالح الثانوية بنات بيوسف الصديق 185 درجة.

وجاء تنسيق الثانوية التجارية على مستوى المحافظة، مدرسة الفيوم التجارية بنات 180 درجة، والتجارة بنين بالصوفي 150 درجة، ومدرسة على فراج التجارية المتقدمة 170 درجة، ومدرسة اللاهون التجارية بنات 160 درجة، وفاطمة الزهراء التجارية المشتركة 170 درجة، ومدارس سنهور التجارية المشتركة، وأبوجنشو التجارية المشتركة، وسنرو التجارية المشتركة، 165 درجة، ومدرسة إطسا التجارية المشتركة 160 درجة، والشهيد معوض التجارية المشتركة 145 درجة، وحافظ عبدالعزيز التجارية المشتركة بإطسا 163 درجة للبنين و160 درجة للبنات، وهدى محجوب التجارية المشتركة بيوسف الصديق 140 درجة، والجارحي التجارية المشتركة 145 درجة، ومحمود حمزاوي التجارية بنات بطامية 180 درجة.

وفيما يتعلق بالحد الأدني للقبول بجميع مدارس التعليم الفنية "خدمات"، 175 درجة للمدارس الفندقية، و142 درجة للمدارس الصناعية، و140 درجة للتجاري، والزراعي.