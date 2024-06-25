ارتفاع الدين العام في البلدان النامية من 35% إلى 60%.

عرض برنامج "المراقب"، والذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "من 35% إلى 60%.. أزمة الدين العام في البلدان النامية تتصاعد".

ارتفع الدين العام للدول النامية بشكل كبير من 35% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 إلى 60% في عام 2021 حسبما كشف تقرير صادر عن الصندوق الأوراسي لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وبين عامي 2010 و2021 ارتفع الدين الخارجي في هذه البلدان من 19% إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تصاعد إجمالي الدين العام من 35% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت هذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض من الدائنين الأجانب سببا في زيادة تعرض هذه الاقتصادات من الصدمات الخارجية.

تقرير الصندوق الأوراسي أشار إلى ارتفاع نسبة الدين الخارجي العام إلى الصادرات بشكل حاد من 71% في عام 2010 إلى 112% في عام 2021، وبالمثل ارتفعت نسبة الدين الخارجي العام مقارنة بإيرادات التصدير من 3.9% إلى 7.4% خلال الفترة نفسها.