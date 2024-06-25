المؤبد لمتهم قتل شابًا لخلافات عائلية على ميراث فى دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد لطعنه شابا، بسبب خلافات عائلية بمنطقة دار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "س.م" عامل، طعن أحد أقاربه بطعنة نافذة في البطن باستخدام سلاح أبيض مطواة أثناء نشوب مشاجرة بينهما، لخلافات بينهما على قطعة أرض ميراث.

وقال شهود العيان في الواقعة، إن المتهم حمل سلاحا أبيض وتوجه لمسكن المجني عليه وعقب رؤيته تشاجر معه، واشتعلت المشاجرة بينهما حتي أخرج سلاحا وطعنه بمنطقة البطن وسقط المجني عليه غارقا في دمائه وتوفي في الحال عقب وصوله إلى المستشفى.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة، إن المجني عليه منعني من أخذ الأوراق الخاصة بقطعة أرض، والتي تقسم بالشرع والورثة، مضيفا ذهبت لعمي ففوجئت أن الأرض أخذها لأبنائه وأنني لم أرث بها وسافرت وقتها لعمي بالفيوم وأخبرني أنه ترك الأوراق الرسمية لأبنائه لكبر سنه ولا يجيد القراءة، وليس له صلة بما حدث.

وأوضح المتهم، ذهبت لنجل عمي وطلبت منه أن نجلس سويا ونقسم الأرض طبقا للشرع فرفض، وأخبرني أن الأرض ملك لهم وطردني يومها ففكرت في الانتقام منه، وانتظرته أمام مسكنه في وقت متأخر من المساء وعند رؤيته هددته وتعديت عليه بالضرب فأخرجت المطواة وطعنته في بطنه وهربت في الحال.

وقالت شقيقة المجني عليه، إن المتهم متعصب ودائم الشجار مع شقيقها وطلبنا منه حضور محام لتقسيم الأرض طبقا للشرع فرفض المتهم، وأخبره أن الأوراق لا تحتاج لتدخل أحد والمجني عليه يماطل حتى يضيع عليه فرصة أخذ الأرض وقرر قتله والانتقام منه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوصول جثة عامل لأحد المستشفيات وبه طعنة في البطن أودت بحياته وبانتقال الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث بدائرة القسم، وبالفحص وعمل التحريات اللازمة والاستماع لأقوال الشهود تبين نشوب مشاجرة وقعت بين المتهم وعامل ويوجد بينهما صلة قرابة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من القبض علي المتهم مختبيئا بإحدي الشقق السكنية وتم القبض عليه واعترف بقتل المجني عليه بواسطة سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.