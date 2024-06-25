مجلس جامعة العريش يناقش عددا من الموضوعات المهمة ويعتمد نتائج الكليات



عقد مجلس جامعة العريش اجتماعه الدوري لشهر يونيو ٢٠٢٤، برئاسة الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات أعضاء المجلس، وأمين عام الجامعة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات.

أستهل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس وتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربا عن خالص تهانيه وأعضاء مجلس الجامعة، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائد مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الإنجازات بمختلف المجالات داخليًا وخارجيًا؛ بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، التي رسخت قدرة المصريين على صنع التاريخ، والتعبير عن إرادة شعبية صادقة، من أجل أمن واستقرار مصرنا الحبيبة.

وأعلن رئيس الجامعة عن تأييد المجلس وثقته الكاملة في السياسة الحكيمة للقيادة السياسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي استطاع خلال السنوات الماضية، رسم معالم الطريق من أجل بناء وتنمية الوطن، وتحقيق الانجازات العملاقة، داعين الله العلي القدير، أن يحفظ مصر قيادةً وجيشًا وشعبًا من كل مكروه وسوء.

هذا وقد ناقش المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بقطاعات الجامعة المختلفة ، وإعلان النتائج النهائية، وعددا من التقارير الفنية عن العام الجامعي المنتهي وكذلك الاستعداد للعام الدراسي الجديد ومنح العديد من الدرجات العلمية.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المهمة، شملت:

- شئون التعليم والطلاب: حيث استعرض المجلس سير العملية التعليمية، وناقش سبل تطويرها والارتقاء بها. كما ناقش أوضاع الطلاب واحتياجاتهم، وسبل توفير بيئة جامعية مناسبة لهم.

- الدراسات العليا والبحوث: وناقش المجلس خطط وبرامج الدراسات العليا والبحوث، وناقش سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات البحثية المحلية والدولية.

* خدمة المجتمع وتنمية البيئة: ناقش المجلس دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وناقش سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والمجتمع المحلي.

* إعلان النتائج النهائية: استعراض المجلس تقرير مفصل عن نتائج الامتحانات النهائية للعام الجامعي المنتهي.

* التقارير الفنية: ناقش المجلس عدداً من التقارير الفنية عن العام الجامعي المنتهي، شملت تقارير عن الأداء الأكاديمي والبحثي، وتقارير عن البنية التحتية للجامعة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور حسن الدمرداش، على التزام جامعة العريش بتحقيق رسالتها في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، والمساهمة في بناء مصر الحديثة.