يورو 2024.. ميتروفيتش يقود تشكيل منتخب صربيا أمام الدنمارك

أعلن دراجان ستويكوفيتش، المدير الفني لمنتخب صربيا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الدنمارك، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يواجه منتخب صربيا، اليوم الثلاثاء، الدنمارك على ملعب أليانز أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي، تشكيل منتخب صربيا أمام الدنمارك، في ظل تواجد دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي على مقاعد البدلاء.

كما يجلس ميلينكوفيتش سافيتش لاعب خط وسط الهلال السعودي على دكة الاحتياط، رفقة لوكا يوفيتش مهاجم ميلان الإيطالي.

يتذيل منتخب صربيا ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات يورو 2024 برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل منتخب الدنمارك وصافة الترتيب بنقطتين.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب صربيا أمام الدنمارك

حراسة المرمى: راجكوفيتش

خط الدفاع: فيلكوفيتش - ميلنكوفيتش - بافلوفيتش

خط الوسط: ميايلوفيتش - إليتش - جوديل - زيفكوفيتش

وفي الهجوم: ساماردزيتش - ألكسندر ميتروفيتش - لوكيتش.

تشكيل منتخب الدنمارك لمواجهة صربيا

فيما جاء تشكيل منتخب الدنمارك، كالتالي.

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: أندرسن - فيسترجارد - أندرياس كريستنسن

خط الوسط: باه - هيولماند - هويبيرج - ماهلي - إريكسن

وفي الهجوم: راسموس هويلوند - ويند.