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الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط سيارات تفرش أدوية بكميات كبيرة في شوارع أسيوط .. صور

بقيمة ٣ مليون جنيه

الادوية والألبان
الادوية والألبان والأنسولين المضبوطة بأسيوط
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تمكنت اليوم مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد بالتنسيق من هيئة الدواء بأسيوط والدكتور احمد مرعي مدير التفتيش ،من ضبط شركة توزيع للأدوية "ف .ا.س" اثناء قيامها بفرش كمية كبيرة من الادوية والآلبان والإنسولين بالشارع العام مما يعرضها للتلف وتصبح غير صالحة للاستخدام الادمي .

وكانت وردت معلومات لهيئة الدواء تفيد بتكرار تواجد سيارات ربع نقل تحمل كميات كبيرة من الادوية ، وتقوم بفرش الادوية بمختلف الشوارع الجانبية وبين المناطق السكنية ، مما يخالف القانون لتعرض الادوية للخطر خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة .وعلي الفور تم تشكيل لجنة من التموين واعضاء الرقابة التموينية وتفتيش هيئة الدواء ، وتم متابعة السيارات، ومصادرة ادوية والبان وإنسولين بقيمة تقترب من 3 مليون جنيه وتحرر محضر رقم 8340 جنح ثانى أسيوط للعرض على النيابة العامة للتصرف واستكمال الاجراءات القانونية.

فيما تواصل مديرية التموين حمالاتها المكثفة للرقابة  على الأسواق والمحال التجارية وكافة منافذ البيع للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين وتنظيم حملات اليوم الواحد بمشاركة كافة القطاعات وملاحقة كافة صور الغش بكافة أنواعها.

الادوية بشارع أسيوط العام

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أسيوط ٣ مليون جنيه الرقابة التموينية بأسيوط الأدوية