يورو 2024.. منتخب النمسا يحقق مفاجأة أمام هولندا ويبلغ دور الـ16

حقق منتخب النمسا، مساء اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على هولندا بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأولمبي في برلين في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب النمسا على هولندا بهدف للا شئ، بعدما سيطر الأول على مجريات اللعب، حتى جاء هدف التقدم عن طريق النيران الصديقة، إذ سجل دونيل مالين لاعب الطواحين، هدفًا ذاتيًا في مرماه بالخطأ في الدقيقة السادسة، بعدما وجه كرة عرضية من المنافس تجاه مرمى الحارس فيربروجن من على مشارف منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، استطاع كودي جاكبو أن يجرز التعادل للمنتخب الهولندي في الدقيقة 47 من صناعة تشافي سيمونز.

وأعاد رومانو شميد المنتخب النمساوي للمقدمة من جديد بهدف في الدقيقة 59، قبل أن يعدل ممفيس ديباي النتيجة بهدف التعادل لمنتخب هولندا في الدقيقة 75.

وتفوق مارسيل سابيتزر على الجميع، وسجل هدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة 80، ليفوز منتخب النمسا على هولندا بنتيجة 3-2.

يورو 2024

وبهذا الفوز، تأهل منتخب النمسا إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024، متصدرًا للمجموعة الرابعة، ورافقه منتخب فرنسا إلى هذا الدور، كما بلغ منتخب هولندا الدور المقبل كأفضل ثالث في المجموعات.

وبتلك النتيجة، تصدر منتخب النمسا المجموعة الرابعة من مجموعات يورو 2024 برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن فرنسا الوصيف، بينما جاء منتخب هولندا في المرتبة الثالثة وفي رصيده 4 نقاط، ليتأهل إلى دور الستة عشر ضمن أفضل ثوالث.