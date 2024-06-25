30يونيو| الرائد ماجد عبد الرازق الذي استشهد برصاص الغدر

دائما ما تمتلا صفحات التاريخ بإبطال لا تمحى من ذاكرة الأيام، أبطال فقدوا حياتهم وضحوا بأرواحهم زودا عن الوطن دفاعا عن أرضه وحماية لمواطنيه، عاشو رجال لا يهابون الموت، وماتو أبطالا حينما امتحنو بالشدائد، ومن بين هؤلاء كان النقيب ماجد عبد الرازق الذي استشهد برصاص الغدر أثناء تفقده سيارة مشبوه، صباح يوم 7 أبريل 2019، بمنطقة النزهة، وعند اقترابه من السيارة، ترجل منها شخصان وأطلقا النار عليه وعلى القوة المرافقة له مما أدى إلى استشهاده.

مولده ونشأته

ولد ماجد عبد الرازق في عائلة متوسطة الحال في محافظة القاهرة، و تربى في بيت يقدر القيم والأخلاق العالية.



مسيرته

حصل ماجد على درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية من أكاديمية الشرطة المصرية، وتخرج منها في عام 2013.

كان متفوقًا في دراسته ومحبًا لخدمة وطنه، وتزوج من ابنة الشهيد العميد وائل طاحون، الذي استشهد على يد عناصر إرهابية في عام 2015، ورزق بطفلة قبل استشهاده بأسبوع، وكان من المفترض أن يحتفل بسبوع ابنته في يوم استشهاده.

و ترقى ماجد في الرتب بفضل جهوده وأدائه المتميز، حيث شغل مناصب مهمة في إدارات مختلفة داخل قطاع الشرطة.

وساهم في العديد من العمليات الأمنية التي ساعدت في ضبط الجريمة وتعزيز الأمن في البلاد.

و حصل على العديد من الأوسمة والجوائز تقديرًا لجهوده وتفانيه في العمل.

واشتهر عنه أنه معروف بأخلاقه العالية وروحه القيادية، و يتمتع بقدرة كبيرة على اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة في الأوقات الحرجة، وكان يحظى باحترام وتقدير زملائه ورؤسائه.

حيث شارك في العديد من المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز الوعي الأمني بين المواطنين و كان له دور فعال في تنظيم ورش العمل والمحاضرات التثقيفية حول أهمية التعاون بين الشرطة والمجتمع، وكان يعد نموذجًا للضابط المثالي الذي يضع خدمة الوطن وحماية المواطنين في مقدمة أولوياته.

يوم استشهاده

في صباح يوم 7 أبريل 2019، كان النقيب ماجد عبد الرازق يقوم بجولة أمنية في شارع طه حسين بمنطقة النزهة، و لاحظ سيارة مشبوهة وتوجه لفحصها، وعند اقترابه من السيارة، ترجل منها شخصان وأطلقا النار عليه وعلى القوة المرافقة له، ما أدى إلى استشهاده وإصابة فردين من الشرطة.

تكريمه

بعد استشهاده، تم تكريمه بترقية استثنائية إلى رتبة رائد.

كما منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي قلادة تاميكوم من الطبقة الذهبية تقديرًا لتضحيته، و عبرت عائلته عن فخرها بتضحيته، وأكدوا أنه كان دائمًا يطمح إلى الشهادة في سبيل الله.

أقيمت فعاليات لتكريمه وتعريف الأجيال القادمة بتضحياته من أجل الوطن. و تحدث والده عن شجاعة ابنه ورغبته في الشهادة، مؤكدًا أن استشهاده هو وسام شرف للعائلة. كما عبرت والدته عن فخرها بإبنه وأنه ضحى بنفسه من أجل الوطن، واشادو زملاؤه في العمل به وتحدثوا عن شجاعته وتفانيه في خدمة الوطن، وأكدوا أن ذكراه ستظل خالدة بينهم.

فقد أصبح ماجد رمزًا للتضحية والوطنية، وشجع العديد من الشباب على الانضمام إلى صفوف الشرطة لحماية الوطن.