يورو 2024.. منتخب فرنسا يتعثر أمام بولندا ويتأهل لدور الـ16

تعثر منتخب فرنسا، مساء اليوم الثلاثاء، أمام بولندا بالتعادل بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

انتهى الشوط الأول بين منتخب فرنسا ضد بولندا، بالتعادل السلبي بعد محاولات عديدة لهز الشباك، بالرغم من سيطرة رفاق كيليان مبابي على مجريات اللعب والاستحواذ على الكرة في أغلب الأوقات.

وصمد المنتخب البولندي أمام هجمات نظيره الفرنسي في شوط المباراة الأول، أبرزها من مبابي وبرادلي باركولا، حيث تصدى الحارس سكوروبسكي لأكثر من كرة لافتتاح التسجيل في اللقاء.

وفي الشوط الثاني، دخل منتخب فرنسا باحثًا عن الهدف الأول، حتى نجح مبابي في وضع الديوك في المقدمة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 56، ليقص شريط أهدافه في بطولات أمم أوروبا.

وأدرك الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي التعادل لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 79 من ركلة جزاء أيضًا.

يورو 2024

وبهذا التعادل، تأهل منتخب فرنسا إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024، بعدما خطف مركز وصافة المجموعة الرابعة.

وبتلك النتيجة، احتل منتخب فرنسا المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات يورو 2024 برصيد 5 نقاط، بينما تذيل منتخب بولندا الترتيب بنقطة وحيدة ليودع البطولة رسميًا.