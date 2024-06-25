مطروح للنقاش.. «حليمة» يوضح خطر الحوثيين في البحر الأحمر

قال صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن منطقة البحر الأحمر مليئة بالقواعد العسكرية الثابتة والمتحركة، فهناك في جيبوتي على سبيل المثال العديد من القواعد العسكرية الثابتة لدول كثيرة مثل الصين والولايات المتحدة واليابان والسعودية والاتحاد الأوروبي، وهناك أساطيل متحركة سواء كانت للولايات المتحدة أو الصين، بجانب أيضا أساطيل مصرية بحكم الموقع الجغرافي.

وأضاف "حليمة"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا العدد الضخم من القواعد العسكرية، بغض النظر عن الأهداف والدوافع الرئيسية التي أوجدت هذه القواعد، يظل مرهونا بأن وجود مثل هذه القواعد بمثل هذه الضخامة والنوعية قد يحدث مزيد من التوتر حتى ولو كان على سبيل استخدام هذه القواعد في غير الأهداف التي انشأت من أجلها.

وأوضح أن البحر الأحمر منطقة استراتيجية في غاية الأهمية بحكم أنها ممر تجاري يمر فيه ما يقرب من حوالي 13 – 15% من التجارة العالمية، والتصعيد في السابق كان إما بسبب مواجهة الإرهاب أو القرصنة.

ولفت أن هناك الآن مشهد آخر جديد يزيد من حدة التصعيد، وهو العدوان الإسرائيلي على غزة، ما الجانب الغربي لاتخاذ رد فعل في مواجهة النشاط الحوثي كان عبر إنشاء "حارس الازدهار".