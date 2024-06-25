يورو 2024.. تغيير وحيد في تشكيل إنجلترا أمام سلوفينيا

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة سلوفينيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يواجه منتخب إنجلترا، اليوم الثلاثاء، سلوفينيا على ملعب راين إنرجي في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وأجرى ساوثجيت تغييرًا وحيدًا في تشكيل منتخب إنجلترا، بعدما دفاع بلاعب تشيلسي كونور جالاجير بدلًا من ترينت ألكسندر أرنولد في وسط الملعب.

يقود هاري كين هجوم المنتخب الإنجليزي أمام نظيره السلوفيني، رفقة بوكايو ساكا وفيل فودين، بمعاونة هجومية من جود بيلينجهام.

يتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات يورو 2024 برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب سلوفينيا المركز الثالث برصيد نقطتين فقط.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب إنجلترا لمواجهة سلوفينيا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - مارك جيهي - كيران تريبير

خط الوسط: كونور جالاجير - ديكلان رايس - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - هاري كين - فيل فودين.