«قوى عاملة» النواب تناقش عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالشركات الكبرى

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل خلال اجتماع لها غدا الأربعاء موضوع طلب الإحاطة المقدم من النواب سامية محمد توفيق والنائب محمود عبد السميع الشامي والنائب محمد جبريل ومحمود نجيب مشعل بشآن عدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزارء بتقرير الحد الادني للأجور علي العاملين بالشركة القابضة للغزل والنسيج وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات المساهمة وحرمان العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج من قرارات الحزمة الاجتماعية .

وكانت اللجنة قد ناقشت اليوم خلال اجتماعها عدد من طلبات الاحاطة المقدمين من النائب عماد عبدالتواب الدرجلى، بشأن القواعد التي تضعها وزارة العمل لاختيار خدمات الحجاج من العمال.

كما ناقشت موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب،بشأن عدم إصدار تأشيرات العمالة الموسمية لموسم الحج لعام 1445 هـ التابعة لوزارة العمل للأشخاص الذين تم تقديم طلبات لهم عن طريق السادة النواب للعام الثالث على التوالي.