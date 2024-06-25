الموالون لـ"خامنئي" يهيمنون على انتخابات إيران مع وتصاعد التوترات الإقليمية والعالمية

يختار الإيرانيون رئيسا اليوم الجمعة في انتخابات تخضع لرقابة مشددة عقب وفاة إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تؤثر النتيجة على خلافة آية الله علي خامنئي، أكبر صانع قرار في إيران.

ومع بلوغ المرشد الأعلى لإيران الآن 85 عاماً، فمن المرجح أن يشارك الرئيس المقبل عن كثب في العملية النهائية لاختيار خليفة لخامنئي، الذي ضمن أن يهيمن المرشحون الذين يشاركونه وجهات نظره المتشددة على المنافسة الرئاسية .

وتتزامن الانتخابات مع تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس ، وزيادة الضغوط الغربية على إيران بسبب برنامجها النووي الذي يتقدم بسرعة، وتزايد المعارضة الداخلية بشأن الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ومع ذلك، فإن الخلافة الوشيكة لخامنئي المعادي للغرب بشدة هي الشغل الشاغل بين النخبة الدينية في إيران.

ووافق مجلس صيانة الدستور ، وهو هيئة فحص متشددة من رجال الدين والحقوقيين المتحالفين مع خامنئي، على خمسة مرشحين متشددين ومرشح معتدل واحد غير بارز من بين مجموعة أولية مكونة من 80 مرشحًا.

ومن بين المتشددين البارزين محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان والرئيس السابق للحرس الثوري القوي، وسعيد جليلي، المفاوض النووي السابق.

ويحظى المرشح المعتدل الوحيد، مسعود بيزشكيان، بتأييد المعسكر الإصلاحي المهمش سياسياً في إيران والذي يدعو إلى الوفاق مع الغرب.

ولم يدعم خامنئي المعادي للغرب بشدة أي مرشح علنا. ومع ذلك، قال في خطاب متلفز يوم الثلاثاء: "إن الشخص الذي يعتقد أنه لا يمكن فعل أي شيء دون مساعدة أمريكا لن يتمكن من إدارة البلاد بشكل جيد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن مستشاره يحيى رحيم صفوي حث الناخبين على انتخاب "رئيس لا تتعارض آراؤه مع آراء المرشد الأعلى".

وقال صفوي القائد السابق للحرس الثوري: "على الشعب أن يختار رئيسا يعتبر نفسه الرجل الثاني في القيادة... يجب على الرئيس ألا يثير الانقسام".

وفي حين يتمتع دور الرئيس بمكانة دولية عالية، فإن السلطة الحقيقية تقع على عاتق المرشد الأعلى، الذي له الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة مثل السياسات الخارجية أو النووية ويسيطر على جميع فروع الحكومة والجيش والإعلام والجزء الأكبر من الموارد المالية.

وكان يُنظر إلى رئيسي على نطاق واسع على أنه خليفة محتمل لخامنئي، وقد أثارت وفاته المفاجئة سباقاً بين المتشددين الذين يسعون للتأثير على اختيار الزعيم الأعلى القادم لإيران .

وقال مصدر إيراني مقرب من خامنئي، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إن المرشد الأعلى "لا يتسامح مع الاقتتال السياسي الداخلي عندما يكون التماسك بين من هم في السلطة ضروريا".

وقال المطلع: "الرئيس المخلص والمتوافق تمامًا مع المرشد الأعلى، وهو أيضًا حليف موثوق به للحرس الثوري، يمكن أن يساهم بشكل كبير في انتقال سلس للسلطة".