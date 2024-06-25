ads
الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مواد متفجرة في "أبو علندا" بالأردن.. تفاصيل الواقعة

الأردن
الأردن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان، إن أزمة العثور على مواد متفجرة داخل الأراضي الأردنية بدأت منذ الأربعاء الماضي، عندما تم الإعلان من قبل المواطنين في المنطقة بأن هناك صوتا، وكان ناجما عن انفجار أسطوانة غاز، ونتج عنها خسائر نوعا ما مادية وليست بشرية بشكل كبير، ولكن تبين وجود متفجرات.

وأوضحت "السيد"، خلال رسالة على الهواء، أن الأمن العام تكتم على هذه المعلومات من أجل سير القضية بشكل سليم دون وجود أي معوقات، وفي فجر السبت  تم الإعلان من قبل المواطنين بأن هنالك إخلاء لمنطقة "ماركا" الجنوبية، وهي مكتظة بالسكان، ما تطلب إخلاء كامل لمربع سكني.

ولفتت أن السلاح الهندسي الملكي فجر هذه المواد والمعدات داخل المنزل لخطورتها، وتبين أن هناك تحقيقات جارية، وليس من المعروف هل سيكون هناك بيانات أو عمليات تمشيط لمناطق أخرى في الأيام المقبلة.

وكشفت تفاصيل ما حدث أمس في منطقة "أبو علندا"، وهي قريبة من ماركا الجنوبية، حيث عثر على متفجرات في إحدى المحلات التجارية المخصصة لقطع غيار المركبات، وكانت تتواجد كمية كبيرة من المتفجرات والأحزمة الناسفة، والتي فجرها سلاح الهندسي الملكي في مكانها، والتحقيقات مازالت جارية.    

اسطوانة غاز الأردن المحلات التجارية انفجار اسطوانة غاز عمليات تمشيط ماركا الجنوبية متفجرات مواد متفجرة