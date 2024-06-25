مواد متفجرة في "أبو علندا" بالأردن.. تفاصيل الواقعة

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان، إن أزمة العثور على مواد متفجرة داخل الأراضي الأردنية بدأت منذ الأربعاء الماضي، عندما تم الإعلان من قبل المواطنين في المنطقة بأن هناك صوتا، وكان ناجما عن انفجار أسطوانة غاز، ونتج عنها خسائر نوعا ما مادية وليست بشرية بشكل كبير، ولكن تبين وجود متفجرات.

وأوضحت "السيد"، خلال رسالة على الهواء، أن الأمن العام تكتم على هذه المعلومات من أجل سير القضية بشكل سليم دون وجود أي معوقات، وفي فجر السبت تم الإعلان من قبل المواطنين بأن هنالك إخلاء لمنطقة "ماركا" الجنوبية، وهي مكتظة بالسكان، ما تطلب إخلاء كامل لمربع سكني.

ولفتت أن السلاح الهندسي الملكي فجر هذه المواد والمعدات داخل المنزل لخطورتها، وتبين أن هناك تحقيقات جارية، وليس من المعروف هل سيكون هناك بيانات أو عمليات تمشيط لمناطق أخرى في الأيام المقبلة.

وكشفت تفاصيل ما حدث أمس في منطقة "أبو علندا"، وهي قريبة من ماركا الجنوبية، حيث عثر على متفجرات في إحدى المحلات التجارية المخصصة لقطع غيار المركبات، وكانت تتواجد كمية كبيرة من المتفجرات والأحزمة الناسفة، والتي فجرها سلاح الهندسي الملكي في مكانها، والتحقيقات مازالت جارية.