نقيب المحامين يلتقي وفدًا من منظمة التحرير الفلسطينية

التقى الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وفدًا من دائرة مناهضة الفصل العنصري، بمنظمة التحرير الفلسطينية، على رأسهم الأستاذ رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، والأستاذ علي الضمور، أمين عام اتحاد الحقوقيين العرب.



ورحب نقيب المحامين ، بكل الحضور، مؤكداً أن نقابة المحامين المصرية ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، وستدعم كل السبل لنصرة الشعب الفلسطيني، ومناهضة كل جرائم الكيان الصهيوني، وخاصة جرائم الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني.



وطالب نقيب المحامين بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإيجاد حل عادل يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة.



ومن جانبه ثمن وفد دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، دور الأستاذ عبدالحليم علام، ونقابة المحامين المصرية في دعم القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضه واستنكاره للسياسات والإجراءات العدائية ضد الشعب الفلسطيني.

ونقل الوفد محبة وتحية الشعب الفلسطيني للأستاذ عبد الحليم علام والشعب المصري.



وأهدى الوفد لنقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام درع دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، تقديراً لجهوده المبذولة في دعم القضية الفلسطينية.



جدير بالذكر أن الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، عضواً بالإئتلاف المشكل من المؤتمر العربي لمناهضة التمييز العنصري، والذي يضم الأمناء العامين للاتحادات القومية المهنية والعربية.

ومن المقرر أن يشارك الائتلاف في المؤتمرات الدولية التي ستعقد في أوروبا، وأمريكا اللاتينية وآسيا، وكذلك المؤتمر الدولي الذي سيعقد بجنوب أفريقيا بحلول نهاية العام الجاري، لفضح جرائم الكيان الصهيوني المتعلقة بالتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني.