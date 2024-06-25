برلمانية: قطع الكهرباء 3 ساعات كارثة على المرضى والطلاب وتوقف عمل المواطن

تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الحكومة، ووزيري البترول والكهرباء، بشأن كارثة قطع الكهرباء 3 ساعات على المرضى والطلاب وتوقف عمل وحياة المواطن.

وأكدت سحر العشري في طلبها، أنه رغم لجوء الحكومة إلى إنهاء غضب المواطنين بسبب زيادة مدة قطع الكهرباء 3 و4 ساعات بدلا من ساعتين، بغلق المحلات التجارية كافة بداية من 10 مساءً، ووعود بحل الأزمة في وقت قريب، إلا أن الغضب مازال قائمًا لعدم وجود خطة أو جداول قطع واضحة بدلا من العشوائية التي سببت كوارث وفاة أشخاص بسبب تعطل المصاعد، وعدم مذاكرة طلاب الثانوية العامة في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وتابعت عضو مجلس النواب: «شكاوى انقطاع الكهرباء ترد إلينا طوال اليوم، تحت شعار «الكهرباء ليست رفاهية»، حيث اشتكى المواطنون في شكواهم من عدم قدرتهم على مواصلة حياتهم ومصالحهم، بالإضافة إلى عدم نشر إعلان مسبق لهم عن مواعيد انقطاع الكهرباء الطارئة بالشكل الذي تعرضت له جميع المحافظات، حرصا على حياتهم خاصةً مستقلي المصاعد».



ولفتت سحر العشري، إلى أنه بعد الإعلان رسميا عن زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال على مدار يومين فقط لـ 3 ساعات، فوجئ المواطنون بالانقطاع مجددا بعد انتهاء الساعات المقررة لتستمر لنهاية الشهر.

وأكدت النائبة، أن الانقطاع المفاجئ في الكهرباء، سبّب ضررًا لآلاف من المواطنين خاصة من يستقلون المصاعد وطلاب الثانوية العامة والأزهرية الذين يتزامن الانقطاع مع أيام امتحاناتهم، وانتظار المواطنين بالساعات أسفل منازلهم بسبب عدم تمكنهم من استخدام المصعد خاصةً ساكني الأدوار العًليا والأبراج، كما يؤثر القطع على المرضى وكبار السن والأطفال.

وطالب النائبة سحر العشري من الدولة التدخل العاجل، لوقف ما وصفته بالكارثة قبل بدء الأسبوع المقبل: «المواطن بات في حالة من الغضب وعدم القدرة على المعيشة في ظل الظروف الصعبة المحيطة الضاغطة».