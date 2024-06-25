مكتبة القاهرة تصطحب ذوي الهمم في جولة تفقدية ضمن اعرف بلدك

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لجامع أحمد بن طولون، ومتحف جاير اندرسون، لأول مرة بمصاحبة ومشاركة الأطفال والشباب من ذوي الهمم، وعلى هامش الجولة أقيمت ورش فنية مختلفة عن التوعية البيئية وإعادة التدوير، وعقد ندوة توعية عن أخلاقنا الجميلة للأطفال والشباب من ذوي الهمم.

وجاءت الجولة الرابعة ضمن فعاليات مكتبة القاهرة الكبرى برئاسة يحيى رياض يوسف مدير عام المكتبة لبرنامج "اعرف بلدك" التي تم تدشينها في مارس الماضى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والسياحة والآثار.

وأشار يحيى رياض، مدير عام المكتبة إلى أن مشاركة ذوي الهمم لأول مرة فى برنامج مبادرة "اعرف بلدك" لتعزيز حقوق ذوي الهمم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وإتاحة وتيسير زيارتهم داخل مختلف المتاحف والمواقع الأثرية في أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأضاف رياض، أن المكتبة تحرص دائما على مشاركة أبنائنا من ذوي الهمم فى فعاليات المكتبة.

من جهته قال الكاتب عبد الله نور الدين مدير النشاط الثقافى ومنسق برنامج اعرف بلدك بمكتبة القاهرة الكبرى، إنه من بين الأهداف الرئيسية التي تسعى المنظومة الثقافية فى مصر لتحقيقها هي ترسيخ القيم والمعتقدات الإيجابية لدى الأطفال والنشء والشباب.

وأضاف نور، أنه من أهم القيم تاثيرًا، قيمة الانتماء وحب الوطن، مشيرا إلى أن المكتبات تعد أحد أهم الروافد التى يستقى منها الفرد معلوماته، التى تساهم فى إكساب خبرات ومهارات وقيم جديدة عن طريق مواقف تعليمية حقيقية، التى تساعد فى التنشئة الاجتماعية الصحيحة.

وأكد نور أن المبادرة تسعى لتحقيق الأهداف الثقافية والتعليمية من خلال بث قيم الانتماء الوطنى ومكافحة التطرف الفكرى والحفاظ على الهوية المصرية عن طريق مجوعات من المعارف الثقافية والوجدانية والتعليمية الصحيحة لدى الاطفال والنشء والشباب على رأسها.

وقد انطلق برنامج مبادرة "اعرف بلد ك" بمكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، بالتعاون مع اتحاد شباب تحيا مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة وملتقى الجمهورية للفنون البصرية وإدارة الموهوبين والمبدعين التابعة لوزارة التربية والتعليم والسياحة والآثار والتضامن.

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