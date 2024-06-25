برلمانية: قرارات الحكومة بقطع الكهرباء ساعات متواصلة يدفع ضريبتها المواطن

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الحكومة، ووزيري البترول والكهرباء، بشأن زيادة قطع الكهرباء 3 ساعات وعلى مدار أيام في القاهرة والصعيد.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى معاناة ملايين من المصريين من قرارات الحكومة غير المدروسة التي يدفع ضريبتها المواطن البسيط، بحرمانه من أهم الخدمات الأساسية التي لابد أن يحصل عليها وبدعم، خاصةً في ظل الوضع الاقتصادي المتدني وارتفاع الأسعار في جميع السلع والخدمات بنحو 300%.

ولفتت أمل سلامة في طلبها، إلى معاناة الأهالي نتيجة زيادة ساعات تخفيف الأحمال في عدد كبير من المحافظات عن أربع ساعات متصلة حيث تصل إلى 5 و6 ساعات في الصعيد بالكامل، وفي بعض المدن الساحلية 4 ساعات رسميا، وفي القاهرة 3 ساعات، مشيرة إلى أن الحكومة لم تسدد ديون شركات البترول الأجنبية، وهو أحد أسباب نقص الغاز وبالتالي قطع الكهرباء.



وطالبت عضو مجلس النواب، سرعة التدخل لحل الأمر، وإيضاح الحكومة سياستها مع وضع إجابات واضحة حول عدم وجود تخطيط لنقص الغاز، وقطع الكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في الحرارة، خاصةً دون وضع جداول للمواعيد وهو كارثة حقيقية سببت في وقوع حوادث موت بسبب تعطل المصاعد الكهربائية.