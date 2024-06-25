ننشر مواعيد مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الموسم

تنتظر الأهلي مواجهات قوية ومثيرة في حملة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز، بعد ساعات من إلغاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد انسحاب الزمالك من المباراة واحتساب النتيجة فوز الأهلي بنتيجة 2-0.

أعلنت رابطة الأندية المصرية، جدول مباريات الدوري حتى نهاية الموسم، حيث يخوض فريق الأهلي 15 مباراة خلال 51 يوما بعدما لعب الأهلي حتى الآن 19 مباراة.

مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري

28 يونيو: الأهلي × فاركو – الجولة الـ28

1 يوليو: الأهلي × طلائع الجيش – مؤجلة من الجولة الـ13

4 يوليو: الأهلي × الداخلية - الجولة الـ29

8 يوليو – الأهلي × طلائع الجيش - الجولة الـ30

12 يوليو – الأهلي × بيراميدز – مؤجل من الجولة الـ14

15 يوليو: الأهلي × فيوتشر - مؤجل من الجولة الـ 17

22 يوليو: الأهلي × بيراميدز – الجولة الـ31

26 يوليو: الأهلي × المصري – مؤجل من الجولة الـ18

29 يوليو: الأهلي × سيراميكا – مؤجل من الجولة الـ19

1 أغسطس: الأهلي × البنك الأهلي – الجولة الـ32

4 أغسطس: الأهلي × المقاولون – مؤجل من الجولة الـ23

8 أغسطس: الأهلي × سموحة – مؤجل من الجولة الـ24

11 أغسطس: الأهلي × زد – مؤجل من الجولة الـ25

14 أغسطس: الأهلي × إنبي – الجولة الـ33

17 أغسطس: الأهلي × مودرن فيوتشر – الجولة الـ34

ترتيب الأهلي في جدول الدوري

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة من 19 مباراة ويتبقى له 14 مباراة.