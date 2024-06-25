«وحدة السكتة الدماغية» ضمن خطة تطوير «عين شمس الطبية»

أعرب طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، عن سعادته وفخره بافتتاح جامعة عين شمس، وحدة السكتة الدماغية " بقسم طب المخ والأعصاب والطب النفسى" بمستشفى عين شمس الجامعى (الباطنة) والتى تعد الوحدة العلاجية الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط لعلاج السكتة الدماغية وجلطات نزيف المخ.

جاء ذلك بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعلى الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

الوحدة بعد تطويرها وأوضح أن تطوير الوحدة ضمن خطة تطوير مدينة عين شمس الطبية والتى تشمل 3 محاور؛ المحور الأساسي هو رفع البنية التحتية للمستشفيات ورفع الكفاءة ومكافحة الحريق، والثانى يتمثل فى إحلال وتجديد المبانى القديمة، والمحور الثالث هو إنشاء المبانى الجديدة ومن بينها؛ مستشفى جراحات الأطفال ومستشفى الطوارئ الجديدة، وبنك الدم. وثمن سيادته جهود التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وتقديم الدعم المادى من وأيضًا من خلال الموارد الذاتية الداخلية والعلاج الإقتصادي، وذلك لتحقيق خطة الاعتماد بجميع المستشفيات.

وأشار يوسف مدير مستشفى الباطنة، لما تشهده مستشفيات جامعة عين شمس من تطوير مستمر لتقديم أفضل خدمة طبية بالمستشفيات الجامعية وتحدث عن نشأة مستشفيات عين شمس الجارحى والباطنى والتى تعد من أقدم المستشفيات الجامعية وتشمل على 6 أقسام باطنة عامة و 6 أقسام جراحة و 8 اقسام رعاية مركزة و 6 أقسام رعاية متوسطة ، ويتخطى عدد المترددين على المستشفى ما يقرب من 48 الف مريض سنويًا بين العيادات الخارجية والاستقبال ورعاية المرضى، فيما بلغ استقبال ما يقرب من 5000 مريض لرعاية القلب ومتوقع يصل إلى 7500 مريض بعد التطوير.

وأوضح مشروع تطوير البنية التحتية للمستشفى الباطنة الجامعى وتطوير وحدة رعاية أمراض الدم وزراعة النخاع، وتطوير وحدة رعاية الصدر والمناظير، وتجديد الرعاية المركزة للقلب، وتطوير وحدة الغسيل الكلوى، ومراحل تطوير وحدة السكتة الدماغية؛ لتقليل عدد حالات السكتة الدماغية فى مصر والتى تضم 25 سريرا بين رعاية سكتة دماغية وغرف مرضى وغرف عزل وعدد من الوحدات المتخصصة.