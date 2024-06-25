«القاصد» يشهد ختام فعاليات جائزة مصر للتميز الحكومي

شهد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ختام فعاليات ورش العمل التي تعقدها الجامعة ‏‪ لمتابعة انتهاء الكليات المتقدمة لجائزة مصر للتميز الحكومي من رفع ملفاتها ، وذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة الدائمة لتفعيل ممارسات التميز الحكومى ،و الدكتور علاء رضوان منسق عام الجامعة للتميز الحكومى ورئيس فريق إدارة جائزة الجامعة للتميز الحكومي والدكتورة نها عثمان نائب المنسق العام للتميز الحكومى

أشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومي" تأتي في إطار تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى الارتقاء بالجهاز الإداري وتطببق مفاهيم الحوكمة، وتنفيذ طلبات المواطنين للوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة ، موضحا أن الهدف الرئيسى لهذه الجائزة السنوية هو تحفيق التميز والتنافس على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى مما يحفز الجميع على الإرتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة ان يكون التميز عنوانا لسلوك جميع العاملين بالجهاز الاداري للجامعة بشكل ينعكس على جودة الخدمات ورضا المتعاملين مع الجامعة ومختلف كلياتها ،مشيدا بمجهودات إدارة الجائزة لنشر ثقافة التميز والحرص على التواصل والتنسيق المستمر خلال مراحل الجائزة المختلفة، مؤكدًا أهمية استمرار كليات ووحدات الجامعة في الحفاظ علي مسيرة التميز الحكومي.

وأضاف الدكتور ناصر عبد الباري أن الورشة تناولت التحقق من مدي انعكاس محاور ومعايير التميز الحكومي على الممارسات الإدارية المختلفة بالكليات ومتابعة رفع ملفات الكليات المشاركة قبل انتهاء المدة

المحدد ة من قبل إدارة الجائزة بوزارة التخطيط يوم 2024/6/30 والتأكد من ‏‪ مستوى التحسن فى ممارسات معايير التميز بكليات الجامعة المختلفة .

ولفت الدكتور علاء رضوان إلي أن الكليات المتقدمة للجائزة هي كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الصيدلة وكلية الهندسة إلاكترونية وكلية الطب وكلية الآداب وكلية التجارة وكلية طب أسنان ، مؤكدا علي حرص الجامعة علي مشاركة جميع العاملين في الجوائز الفردية ودعم المتقدمين عليها .