رئيس جامعة عين شمس: تطوير القطاع الصحي وضمان جودة الخدمات

أكد محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، على سعى الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة قطاعات الدولة وتنفيذ “رؤية مصر ٢٠٣٠ " حيث يتصدر تطوير القطاع الصحى وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين أولويات الدولة ويشهد طفرة كبيرة علي مستوي الجمهورية، بحيث يتمتع كل المصريين بحياة صحية سليمة آمنة؛ من خلال نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة، والجودة، والتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، بما يؤكد ريادة مصر في مجال الخدمات الصحية عربياً وإفريقياً.

جاء ذلك خلال افتتاح جامعة عين شمس، لوحدة السكتة الدماغية " بقسم طب المخ والأعصاب والطب النفسى" مستشفى عين شمس الجامعى (الباطنة) والتى تعد الوحدة العلاجية الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط لعلاج السكتة الدماغية وجلطات نزيف المخ.

بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ود. طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ود. طارق يوسف مدير مستشفى الباطنة الجامعى.



و ثمن محمد ضياء، الدعم المستمر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأجهزة الدولة وفى مقدمتها وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما توجه بالشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني الشريكة لدعمها المتواصل لمستشفيات جامعة عين شمس (الدمرداش)، والتي بالفعل تستحق كل الدعم نظرًا للدور الكبير الذى تقوم به فى خدمة المريض المصرى، حيث تستقبل يومياً ما بين ١٢ إلى ١٥ ألف مريض بالعيادات الخارجية بالإضافة إلى مرضى الأقسام الداخلية.

كما أكد أن افتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة يمثل أملاً جديداً لمرضي السكتة الدماغية، والتي يصاب بها مئات الآلاف من المرضي سنوياً، بالإضافة لمن يعانون من مضاعفاتها.

كما أكد حرص الجامعة على تجهيز وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة بأحدث الأجهزة الطبية التي تضم أحدث جهاز من ضمن ١٠ أجهزة للقسطرة المخية علي مستوي العالم ، لتصبح الأولي من نوعها علي مستوي الشرق الأوسط بالإضافة إلى أحدث أجهزة إعادة التأهيل لمرضي السكتة الدماغية، هذا إلي جانب فريق عمل الوحدة الذى يضم نخبة من أكبر أساتذة المخ والأعصاب من ذوي الخبرة في مجال علاج السكتة الدماغية.