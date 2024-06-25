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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. منتخب هولندا يتأخر أمام النمسا بهدف ذاتي

مباراة هولندا ضد
مباراة هولندا ضد النمسا
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تأخر منتخب هولندا في نتيجة الشوط الأول من مباراته ضد النمسا بهدف، في لقاء يجمع بينهما حاليًا على الملعب الأولمبي في برلين في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

سيطر منتخب النمسا على مجريات اللعب، حتى جاء هدف التقدم على هولندا بهدف ذاتي في أول 15 دقيقة من المباراة.

وجاء هدف منتخب النمسا عن طريق النيران الصديقة، إذ سجل دونيل مالين لاعب منتخب هولندا، هدفًا ذاتيًا في مرماه بالخطأ في الدقيقة السادسة، بعدما وجه كرة عرضية من المنافس تجاه مرمى الحارس فيربروجن من على مشارف منطقة الجزاء.

يتصدر منتخب هولندا جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات يورو 2024 برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب فرنسا الوصيف حتى الآن، بينما يأتي منتخب النمسا ثالثًا وفي رصيده 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب بولندا الترتيب بلا نقاط.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

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