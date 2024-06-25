«عاشور»: "عين شمس" واحدة من الجامعات المتميزة في العلوم الطبية

أشاد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجهد الذي بذلته جامعة عين شمس لتوفير الخدمات الطبية المتميزة للمرضى، وأثنى على اهتمام مستشفيات جامعة عين شمس بمرض السكتة الدماغية وخطورته وتسببه فى حالات الإعاقة والوفاة، مثمنًا إمكانيات الوحدة وتجهيزها بأحدث التقنيات والخبرات الطبية المتقدمة، لتصبح وحدة متكاملة، لافتًا إلى أن جامعة عين شمس كواحدة من الجامعات العريقة بكوادرها المتميزة فى مجال العلوم الطبية، تمثل نموذجًا بارزًا نعتز به داخل منظومة التعليم العالى المصرية.

جاء ذلك مع افتتاح جامعة عين شمس، وحدة السكتة الدماغية " بقسم طب المخ والأعصاب والطب النفسى" مستشفى عين شمس الجامعى (الباطنة) والتى تعد الوحدة العلاجية الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط لعلاج السكتة الدماغية وجلطات نزيف المخ.

بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، و طارق يوسف مدير مستشفى الباطنة الجامعى.