ads
الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. منتخب بولندا يصمد أمام فرنسا في الشوط الأول

مباراة فرنسا ضد بولندا
مباراة فرنسا ضد بولندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صمد منتخب بولندا أمام فرنسا في الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

انتهى الشوط الأول بين منتخب فرنسا ضد بولندا، بالتعادل السلبي بعد محاولات عديدة لهز الشباك، بالرغم من سيطرة رفاق كيليان مبابي على مجريات اللعب والاستحواذ على الكرة في أغلب الأوقات.

وصمد المنتخب البولندي أمام هجمات نظيره الفرنسي في شوط المباراة الأول، أبرزها من مبابي وبرادلي باركولا، حيث تصدى الحارس سكوروبسكي لأكثر من كرة لافتتاح التسجيل في اللقاء.

ويحتل منتخب فرنسا وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات يورو 2024 برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب هولندا المتصدر، بينما يأتي بولندا في المركز الرابع والأخير بلا نقاط، فيما يتواجد منتخب النمسا ثالثًا وفي رصيده 3 نقاط.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

بولندا فرنسا يورو 2024 مباراة فرنسا ضد بولندا منتخب فرنسا منتخب بولندا اخبار يورو 2024