يورو 2024.. منتخب بولندا يصمد أمام فرنسا في الشوط الأول

صمد منتخب بولندا أمام فرنسا في الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

انتهى الشوط الأول بين منتخب فرنسا ضد بولندا، بالتعادل السلبي بعد محاولات عديدة لهز الشباك، بالرغم من سيطرة رفاق كيليان مبابي على مجريات اللعب والاستحواذ على الكرة في أغلب الأوقات.

وصمد المنتخب البولندي أمام هجمات نظيره الفرنسي في شوط المباراة الأول، أبرزها من مبابي وبرادلي باركولا، حيث تصدى الحارس سكوروبسكي لأكثر من كرة لافتتاح التسجيل في اللقاء.

ويحتل منتخب فرنسا وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات يورو 2024 برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب هولندا المتصدر، بينما يأتي بولندا في المركز الرابع والأخير بلا نقاط، فيما يتواجد منتخب النمسا ثالثًا وفي رصيده 3 نقاط.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.