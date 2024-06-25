موعد حلف اليمين الدستوري للحكومة الجديدة

أكدت مصادر مطلعة، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ستؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” اليوم الثلاثاء، أن إعلان حلف اليمين الخميس المقبل تزامنا مع استعدادات مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، المُقرر أن تستضيفه مصر، بداية من السبت المقبل، ولمدة يومين وسيكون أول التكليفات الحكومة الجديدة.

وأوضحت المصادر أن هناك أكثر من 21 وزيرا خارج التشكيل الجديد بعد الاطلاع على ملفات الإنجازات والتكليفات، مشيرا إلى أن هناك اتجاها لدمج 4 وزارات أبرزها الكهرباء والبترول تحت مسمى وزارة الطاقة، وأيضا الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال والنقل والطيران المدني وأيضا الهجرة والتعاون الدولي.

وكشفت المصادر أن هناك تغييرا كبيرا في وزارات المجموعة الاقتصادية، لافتة إلى أنه من الوزارات التي سيطالها التغيير، "التضامن الاجتماعي والهجرة وشئون المصريين بالخارج وقطاع الأعمال والصناعة والثقافة والتموين والطيران والتنمية المحلية والكهرباء والبترول والشباب والرياضة".

وأردفت المصادر، أن الدكتور هشام عزمي رئيس هيئة قصور الثقافة مرشح لوزارة الثقافة، وأنه تم ترشيح النائب محمد هيبة وعلاء فارق رئيس البنك الزراعي، لوزارتين مهمتين مشيرة إلى أن المقابلات الشخصية تمت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في أحد الفنادق وشركات قطاع عام وشملت رؤساء جامعات ونوابا ورؤساء بنوك ومستشارين.