ads
الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد إلغاء مباراة القمة.. "تراي ماتش" بين لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة فاركو

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة ضمن الاستعدادات للمواجهات المقبلة في الدوري ‏الممتاز، والتي تبدأ بمباراة فاركو يوم الجمعة المقبل.

وتقرر إلغاء مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري التي كان مقرر لها مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي بعد انسحاب نادي الزمالك رسميًا.‏

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني “تراي ماتش” بين لاعبي الفريق على ملعب التتش ‏في حضور طاقم تحكيمي، لتجهيز جميع اللاعبين.‏

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز برصيد 5 نقطة من  مباراة ويتبقى له  مباريات مؤجلة.

النادي الاهلي الدوري الممتاز إلغاء مباراة الأهلي والزمالك انسحاب نادي الزمالك