بعد إلغاء مباراة القمة.. "تراي ماتش" بين لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة فاركو

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة ضمن الاستعدادات للمواجهات المقبلة في الدوري ‏الممتاز، والتي تبدأ بمباراة فاركو يوم الجمعة المقبل.

وتقرر إلغاء مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري التي كان مقرر لها مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي بعد انسحاب نادي الزمالك رسميًا.‏

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني “تراي ماتش” بين لاعبي الفريق على ملعب التتش ‏في حضور طاقم تحكيمي، لتجهيز جميع اللاعبين.‏

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز برصيد 5 نقطة من مباراة ويتبقى له مباريات مؤجلة.