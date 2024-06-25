جامعة المنيا: تطوير طرق التعليم التفاعلي وتطبيقه إلزاميا العام المقبل

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا على أهمية التعليم التفاعلي، باعتباره أحد شروط التحول لجامعات الجيل الرابع، وتوفير مُتطلباته، موجهاً بنشر ثقافة الوعي بضرورة تحديث طرق التعليم التفاعلي، الذي بات متطلباً اساسياً نحو تحقيق الجودة، ومُواكبة التطوير؛ تنفيذًا لرؤية الجامعة التي تنتهجها وفق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر ٢٠٣٠. وان تطبيق نظام التعلم التفاعلى من خلال منصة الجامعة لادارة التعلم سيكون الزميا اعتبارا من العام الدراسى المقبل.

وأضاف رئيس الجامعة، أن دور الأستاذ الجامعي قي ظل بيئة التعليم التفاعلي أصبح ميسراً ومرشداً ومُقَيماً، مما يتطلب منه التحديث المستمر في البيئة التي تتمحور حول الطالب، وتُلزم الأستاذ الجامعي بتوفير مصادر التعليم التفاعلي، والمحاضرات من خلال المنصات الإلكترونية، والتفاعل الإيجابي بينه وبين الطلاب.

جاء ذلك أثناء انعقاد مجلس جامعة المنيا الذي عُقد برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، اجتماعه بالوقوف دقيقة؛ حداداً على روح الدكتور عبد المجيد سليمان، المستشار القانوني للجامعة، وذلك بحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة، والمدير التنفيذي للمعلومات، والدكتور طه السعيد، المستشار القانوني الحالي للجامعة، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس.