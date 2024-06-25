حبس عنصرين إجراميين لحيازتهما مواد مخدرة بالسلام

قررت نيابة السلام، حبس عنصرين إجراميين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحوزتهما كمية من الحشيش والهيدرو في منطقة السلام وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض علي عنصرين إجراميين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من الحشيش والهيدرو في منطقة السلام .



وكشفت التحريات أن عنصرين إجراميين مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام قاما بالإتجار في المواد المخدرة، مُتخذان من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إليهما وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - سلاح أبيض

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.100 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.