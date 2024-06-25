طلب تحريات المباحث حول مشاجرة بالأسلحة في المرج

فتحت جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقات موسعة حول مشاجرة بين طرفين، صاحب عقار ومستأجر محل بمنطقة المرج نشبت بينهما بالأسلحة النارية والبيضاء مما أسفر عن إصابة صاحب العقار بجروح خطيرة، كما أمرت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب واستدعاء شهود العيان في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من الأهالي يفيد نشوب مشاجرة بالأسـ ـلحة النارية والبيضاء أمام أحد المحال التجارية أسفل أحد العقارات بمنطقة المرج وإصابة صاحب العقار جراء المشاجرة بين الطرفين.

بانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ ، تبين نشوب مشاجرة بين مستأجري المحل، وصاحب العقار بسبب خلافات على قيامه بتأجير المحل لآخرين وذلك بعد انتهاء مدة عقد الإيجار.

وكشفت التحريات إصابة صاحب العقار والمحل بإصابات قطعية وطعنية بآلة حادة كانت بحوزة سيدة وزوجها، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.